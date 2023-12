PlayStation Store offerte: questi 5 giochi costano davvero poco e non vi deluderanno

Sappiamo che siete amanti del risparmio e per questo vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita ad un prezzo interessante. E non parliamo di giochi di quarta fascia ma di blockbuster super scontati: ecco i nostri consigli per gli acquisti, e se non vi bastano ecco anche 5 giochi da comprare assolutamente a meno di 4 euro.

Fallout 4 6.59 euro

In attesa che Bethesda sveli Fallout 5 (ma esiste?) vi invitiamo a recuperare Fallout 4, ora in sconto a meno di sette euro in versione standard senza DLC o espansioni. E' vero, mancano i contenuti aggiuntivi ma il prezzo è davvero irresistibile e vi permette di portarvi a casa uno dei giochi Bethesda più acclamati di sempre. Niente male!

Star Wars Jedi Fallen Order 7.49 euro

Bastano poco meno di 8 euro per acquistare il primo episodio della serie Star Wars Jedi, iniziata con Fallen Order e continuata con l'acclamato Jedi Survivor uscito la scorsa primavera. Le avventure del giovane Cal Kestis hanno conquistato milioni di giocatori, a questo prezzo potete lasciarvi ammaliare anche voi...

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Edizione Definitiva 7.49 euro

Secondo episodio della serie La Terra di Mezzo e sequel de L'Ombra di Mordor, L'Ombra della Guerra è un gioco d'azione in terza persona di ottimo spessore, qui venduto in una ricca Deluxe Edition a poco meno di 8 euro. Questa versione include oltre al gioco completo anche le due espansioni storia La Desolazione di Mordor e La Lama di Galadriel, oltre alle espansioni Nemesi Tribù del Massacro e Tribù dei Fuorilegge.

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition 6.74 euro

Guardiani della Galassia, Uomo Ragno, Thor, Hulk, Black Panther, Capitan Marvel, Dottor Strange e tantissimi altri personaggi Marvel in versione LEGO uniti in LEGO Marvel Super Heroes 2. La Deluxe Edition include il pacchetto Guardiani della Galassia Classici e il Season Pass con i DLC Agenti dell'Atlas, Tempo scaduto, personaggi e livelli del film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2, Champions, personaggi e livelli del film Marvel Black Panther, Cloak And Dagger, Runaways, personaggi e livelli dei film Marvel’s Avengers Infinity War e Marvel's Ant-Man and The Wasp.

Dead Rising 4 Frank's Big Package 9.99 euro

Se avete voglia di massacrare zombie senza pensare a niente, Dead Rising 4 è il gioco giusto per voi, qui in versione completa con i DLC Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising e Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf oltre a tutti i costumi di Street Fighter, il pacchetto My Bloody Valentine e gli oggetti esclusivi Candy Cane Crossbow, Slicecycle, Sir-Ice-A-Lot, Ugly Winter Sweater e X-Fists.