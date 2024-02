PlayStation Store offerte: 5 giochi super economici da comprare questo weekend

Nuovo weekend e nuova ondata di sconti su PlayStation Store: se siete alla ricerca di nuovi giochi da comprare ma non volete svenarvi, state tranquilli ci pensiamo noi. Consigli per gli acquisti sui migliori giochi PS5 e PS4 in offerta, per chi non vuole spendere più di 15 euro!

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition - 14.99 euro

Un classico, ve lo segnaliamo spesso e continueremo a farlo: questo mega bundle include The Witcher 3 Wild Hunt e le due espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone, per vivere appieno l'esperienza di The Witcher 3. Se acquistate la versione PlayStation 5 potete scaricare anche l'upgrade next-gen gratis che migliora il comparto tecnico aggiungendo il supporto al Ray-Tracing e tante altre sorprese.

Crash Team Racing Nitro Fueled - 13.99 euro

Gioco cult della prima PlayStation, Crash Team Racing Nitro Fueled riporta sui nostri schermi le battaglie arcade a quattro ruote con i protagonisti della saga. Divertente nel 1999 e ancora oggi, non è un capolavoro imperdibile ma se amate giocare in multiplayer non ve ne pentirete assolutamente, sopratutto a questo prezzo.

Dark Souls II Scholar of the First Sin - 9.99 euro

Il Dark Souls più sottovalutato della trilogia festeggia quest'anno il decimo anniversario, se volete riscoprirlo potete acquistare la riedizione denominata Scholar of the First Sin. Rispetto alla versione originale presenta anche un posizionamento diverso dei nemici, altri cambiamenti legati al gameplay e le ovvie migliorie tecniche ed estetiche.

Collezione LEGO Harry Potter - 7.99 euro

Se siete appassionati di LEGO ed Harry Potter, questa collection è semplicemente perfetta, poiché include le due raccolta LEGO Harry Potter Anni 1-4 e LEGO Harry Potter Anni 5-7 in versione rimasterizzata. Un pacchetto completo i fan della saga del Mondo Magico, ad un prezzo piccolo piccolo.

BioShock The Collection - 9.99 euro

Aspettando Judas di Ken Levine, perché non celebrare il genio di questo artista rigiocando la sua saga più famosa? BioShock The Collection include l'originale BioShock, il sequel BioShock 2 (senza multiplayer) e il capolavoro BioShock Infinite con l'aggiunta del DLC Burial at Sea. Include anche il DLC Il meglio di Columbia e il Director's Commentary Imagining BioShock con commento di Ken Levine e Shawn Robertson.