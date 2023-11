PlayStation Store, al via le Offerte di Fine Anno: migliaia di giochi PS4 e PS5 in sconto!

Neanche il tempo di riprendere fiato dopo le tantissime offerte Black Friday su giochi, console e gadget hi-tech, che Sony punta nuovamente al nostro portafogli con le Offerte di Fine Anno su PlayStation Store, una promozione irrinunciabile per tutti gli utenti PS5 e PlayStation 5.

Nel corso degli End of Year Deals di PlayStation Storesarà infatti possibile risparmiare sull'acquisto di quasi tremila videogiochi, espansioni, pacchetti aggiuntivi e versioni premium/deluxe (un elenco che, presumibilmente, andrà ampliandosi prima della fine della promozione).

Tra gli innumerevoli titoli in sconto nelle Offerte di Fine Anno su PS Store troviamo videogiochi appartenenti ai generi più disparati, dalle esclusive first party ai kolossal multipiattaforma passando per le gemme provenienti dalla scena indipendente. Volete qualche esempio? Eccovi alcune delle promozioni attive sul negozio digitale di PS4 e PlayStation 5:

Le Offerte di Fine Anno su PlayStation Store (le trovate aprendo il link in calce alla notizia) sono già disponibili da oggi, lunedì 27 novembre, e lo saranno fino alla sera di mercoledì 20 dicembre tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.

