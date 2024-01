PlayStation Store: con le offerte per l'anno nuovo si risparmia fino al 75%

Archiviate le offerte di gennaio, PlayStation Store si aggiorna con le offerte per l'anno nuovo, tanti sconti per risparmiare fino al 75% sull'acquisto di giochi per PS4 e PS5. E ci sono anche giochi a meno di 20 euro, per chi non vuole spendere troppo.

Tra gli sconti e le offerte per il nuovo anno troviamo ad esempio Dead Space Remake Edizione Digitale Deluxe a 44.99 euro, Sonic Superstars a 35.99 euro, Teardown Ultimate Edition a 39.99 euro, Call of Duty WW2 Gold Edition a 23.09 euro e Persona 5 Royal a 29,99 euro.

Ma la lista in realtà è ben più nutrita e include anche giochi come EA Sports FC 24, Resident Evil 2 Remake, Little Nightmares 2, Team Sonic Racing, Cult of the Lamb, Resident Evil Village, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e tanti altri.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Una valanga di giochi a meno di 20 euro, in questa categoria rientrano giochi come Horizon Zero Dawn Complete Edition, Mortal Kombat X, LEGO Marvel Super Heroes, Resident Evil 5, Resident Evil 2 e RE3 Remake, Mad Max, Diablo 3 Eternal Collection, Control Ultimate Edition, Resident Evil 7 Biohazard, Batman Arkham Collection e Guilty Gear Strive.