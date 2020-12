PlayStation Store offerte: al via domani i saldi di gennaio

Ultimissime ore per gli sconti di Natale del PlayStation Store che a partire dal 22 dicembre verranno sostituiti dai saldi di gennaio, al via proprio nella giornata di domani, come ricorda una email promozionale inviata da Sony nel weekend.

Purtroppo la mail non include altri dettagli o immagini promozionali che possano farci capire quali giochi saranno inclusi nella promozione, c'è da dire tuttavia che i saldi di gennaio del PlayStation Store sono solitamente molto ricchi e includono giochi, espansioni, DLC e Season Pass per i giochi più popolari per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Non sono da escludere anche sconti sui giochi PS5 con alcuni titoli cross-gen e next-gen che ben potrebbero prestarsi ad un taglio di prezzo temporaneo, pensiamo a Sackboy A Big Adventure, Devil May Cry V Special Edition e Godfall ad esempio. Il 22 dicembre ne sapremo di più, nel frattempo vi chiediamo: quali giochi vorreste vedere scontati con i saldi di gennaio del PlayStation Store?

Queste sono le ultimissime ore per approfittare degli sconti di fine anno, date una occhiata ai migliori giochi PS4 a meno di 5 euro se volete risparmiare e acquistare giochi datati ma ancora godibili come Sleeping Dogs Definitive Edition e Tomb Raider Definitive Edition, solamente per citarne due.