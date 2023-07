PlayStation Store offerte: nuovi giochi a meno di 15 euro e sconti sui grandi classici

Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si aggiorna con nuovi sconti e offerte speciali sui migliori giochi PS4 e PS5. Sono due i focus della settimana, ovvero i giochi a meno di 15 euro e gli sconti della serie Selezioni Essenziali.

Nella prima categorie rientrano giochi come Gang Beasts a 7.99 euro, The Crew 2 Standard Edition a 4.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro, Mortal Kombat X a 7.39 euro, Batman Arkham Knight a 6.99 euro e Far Cry Primal a 7,49 euro. Nella fascia di prezzo a meno di 15 euro troviamo anche Naruto to Boruto Shinobi Strikers, Battlefield 4, Kingdom Come Deliverance, Sonic Force, Generation Zero, Burnout Paradise Remastered, BioShock The Collection, LEGO Gli Incredibili e Watch Dogs 2, solamente per citare alcuni dei tantissimi giochi in offerta.

Gli sconti della serie Selezioni Essenziali invece sono dedicati ai giochi assolutamente imperdibili, tra questi troviamo Dying Light 2, Dead Island 2, EA Sports UFC 4, Red Dead Redemption II, Subnautica, Octopath Traveler 2, Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition, Borderlands 3, LittleBigPlanet 3, Assassin's Creed Unity, Spyro Reignited Trilogy, Until Dawn, Team Sonic Racing a 11.99 euro, Far Cry 5 a 10.49 euro e Shadow of the Colossus a 19,99 euro.