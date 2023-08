PlayStation Store offerte: i giochi da comprare subito a 9.99 euro, anche Resident Evil 2

Nuova ondata di sconti estivi su PlayStation Store con centinaia di giochi PS4 e PS5 in offerta, per l'occasione abbiamo selezionato alcuni titoli in offerta a a 9.99 euro l'uno, prezzo davvero interessante che vi permetterà di aggiungere alla vostra libreria giochi di assoluto spessore, ad un costo contenuto.

Resident Evil 2 Remake

Iniziamo con Resident Evil 2 Remake, imperdibile a questo prezzo. Il classico Resident Evil 2 torna in vita con una riedizione che aggiorna il comparto tecnico e migliora il gameplay, lasciando inalterato il feeling del gioco originale del 1998. Non ci sono DLC o contenuti aggiuntivi inclusi ma a questo prezzo, difficile chiedere di più. Sempre a 9.99 euro potete comprare anche Resident Evil 3 Remake in offerta.

Uncharted Digital Bundle

Due giochi al prezzo di uno, questo pacchetto include Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta. L'Epico finale della saga di Nathan Drake e lo spin-off tutto al femminile, due avventure che vi terranno incollati allo schermo per decine di ore.

DOOM Eternal

Altro gioco che non ha bisogno di presentazioni, DOOM Eternal è un gioco brutale, violento e cattivo, sequel del reboot di DOOM uscito nel 2016. Un gioco, Eternal, che vi consigliamo assolutamente di recuperare questa estate, sopratutto se avete voglia di sana azione senza pause, veloce e frenetica. Se volete approfondire, potete recuperare la recensione di DOOM Eternal.

Borderlands The Handsome Collection

The Handsom Collection include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel con tutti i DLC e le espansioni, ovvero tonnellate di contenuti aggiuntivi che da soli superano di gran lunga il costo dell'intero pacchetto. D'accordo, manca il primo Borderlands, ma state sicuri che non vi annoierete!

