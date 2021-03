PlayStation Store offerte: giochi PS4 a meno di 6 euro, c'è anche Rise of the Tomb Raider

Quali giochi per PS4 si possono comprare con meno di 6 euro? Dobbiamo essere sinceri, è un budget piuttosto risicato ma per fortuna le nuove offerte del PlayStation Store ci vengono in aiuto proponendo una selezione di giochi a prezzi davvero contenuti.

Qualche esempio? Iniziamo con Rise of the Tomb Raider a 5.99 euro, super prezzo se pensiamo che si riferisce all'edizione Celebrazione dei 20 Anni con tutti i DLC, numerosi costumi e bonus extra e una missione esclusiva per PlayStation VR. A 4.99 euro potete invece comprare il gioco di carte UNO e Need for Speed Deluxe Edition, oltre a Gauntlet Slayer Edition e Final Fantasy XV Comrades.

Warface Breakout Edition Deluxe costa 5.99 euro mentre i DLC di Final Fantasy XV dedicati ai singoli personaggi sono in offerta a 2,99 euro l'uno. Con meno di sei euro possiamo poi comprare Erica (4.99 euro) o Dead Island Definitive Edition (3.99 euro), oltre a Knack (5.99 euro) e Prison Architect PlayStation 4 Edition (4.99 euro).

Continuiamo con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 a 5.99 euro, Brothers A Tale of Two Sons a 4.99 euro, Sword Art Online Re:Hollow Fragment a 4.99 euro, Homefront The Revolution a 4.99 euro e Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro.