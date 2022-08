PlayStation Store offerte: nuovi giochi in sconto a meno di 15 euro

Si avvicina il fine settimana e cosa c'è di meglio che fare shopping comprando nuovi videogiochi? Per questo siamo andati alla ricerca delle offerte più interessanti del PlayStation Store, soffermandoci sui giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di 15 euro.

In questa fascia di prezzo si trovano titoli molto interessanti come Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 14.99 euro, Gran Turismo Sport a 9.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 13.99 euro (include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon), Assassin's Creed The Ezio Collection a 14,99 euro e BioShock The Collection a 9.99 euro, ottimo prezzo per la raccolta che include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con relativi DLC.



E ancora, Rayman Legends a 4.99 euro, Tom Clancy's The Division 2 a 8.99 euro, Monster Hunter World a 14.99 euro, Untitled Goose Game a 9.99 euro, Mafia II Definitive Edition a 9.89 euro, Need for Speed Rivals e Until Dawn a 9,99 euro l'uno. In chiusura vi consigliamo Steep a 7.99 euro, Detroit Become Human a 14.99 euro, Far Cry 4 a 9.89 euro, Burnout Paradise Remastered a 5.99 euro, Hitman 2 a 13.99 euro e Alien Isolation a 8,74 euro.