PlayStation Store offerte: giochi di successo in sconto a meno di 15 euro

Cosa si compra con meno di 15 euro su PlayStation Store? In questa fascia di prezzo rientrano tanti giochi di successo per PS4 e PS5 in offerta a prezzo ridotto, una bella occasione per ampliare la propria ludoteca a costi contenuti.

Qualche esempio? GTA Online a 9.99 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 13.99 euro, Diablo 2 Resurrected a 13.19 euro, A Way Out e Star Wars Battlefront II a 5.99 euro l'uno e Riders Republic di Ubisoft a 9,99 euro.

Borderlands 3 Next-Level Edition costa 11.24 euro, Mafia 2 costa 8.98 euro mentre il Metro Saga Bundle costa 11.99 euro, ottimo prezzo per un pacchetto che include Metro Exodus con tutti i DLC, Metro Last Light Redux e Metro 2033 Redux. Dragon Ball Xenoverse 2 e Horizon Zero Dawn Complete Edition (con il DLC The Frozen Wilds) costano 9,99 euro l'uno e vi segnaliamo anche LEGO Marvel Super Heroes a 5.99 euro oltre a Far Cry 5 a 10,49 euro.

Batman Arkham Knight è un super offerta a 5.99 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection e Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition sono in sconto a 9.99 euro l'uno, in chiusura ecco Rayman Legends a 3.99 euro e Resident Evil 2 Deluxe Edition a 12,49 euro. Niente male vero?