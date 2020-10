PlayStation Store offerte: Il Pianeta degli Sconti, risparmia fino al 60%

Sony ha lanciato la nuova promozione Il Pianeta degli Sconti sul PlayStation Store, con tante offerte sui migliori giochi per PS4 scontati fino al 60%, offerta valida per quasi tutto il prossimo mese.

Tra i giochi in promozione troviamo DayZ a 29.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 29.39 euro, Mafia II a 14.99 euro, Tekken 7 a 9.99 euro, Dying Light The Following a 9.99 euro, Sniper Elite 4 a 13.99 euro, Battlefield V a 14.99 euro, Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 19.99 euro, RIDE 3 a 10.49 euro, Mafia III Definitive Edition a 19.49 euro, WWE 2K20 a 32.99 euro, Burnout Paradise a 9.99 euro, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a 19.99 euro, My Hero One's Justice 2 a 34.99 euro e Gran Turismo Sport a 14.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Sul PlayStation Store trovate la lista completa delle offerte valide fino al 20 novembre, in alcuni casi sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Disponibili ora anche nuovi giochi PS4 a meno di 15 euro, proseguiranno inoltre fino a inizio novembre i saldi di Halloween del PlayStation Store.