PlayStation Store, le offerte irrunciabili d'autunno: Hogwarts Legacy, Star Wars e altro

In concomitanza del via alla nuova offerta della settimana su PlayStation Store, il negozio digitale di Sony ha aperto le porte ad un'ondata di saldi da non lasciarsi sfuggire, con nomi altisonanti e più o meno recenti tra le IP di maggior successo che hanno subito una riduzione di prezzo d'acquisto rispetto a quello di listino.

Volete qualche esempio, oltre ai giochi disponibili a meno di dieci euro con gli sconti sul PlayStation Store? Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor, Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2 sono soltanto alcuni dei nomi presenti nell'elenco dei saldi d'autunno. Siete desiderosi di sapere ciò che di meglio ha da offrire il PlayStation Store? Allora vi rimandiamo all'elenco delle occasioni da non lasciarsi sfuggire:

Hogwarts Legacy per PS5 passa da 74,99 euro a 52,49 euro, con uno sconto del 30%;

Hogwarts Legacy per PS4 passa da 69,99 euro a 48,99 euro, con uno sconto del 30%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 79,99 euro a 51,99 euro, con uno sconto del 35%;

Grand Theft Auto V Premium Edition passa da 34,99 euro a 14,69 euro, con uno sconto del 58%;

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Remnant II - Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

F1 23 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

WWE 2K23 per PS4 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Edizione Digitale Cross-Gen di WWe 2K23 passa da 74,99 euro a 37,49 euro, con uno sconto del 50%;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

It Takes Two PS4 e PS5 passa da 39,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition (PS5 & PS4) passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Lego Star Wars La Saga Degli Skywalker PS4 & PS5 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Dead Space Remake passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

PGA Tour 2K23 Edizione Cross-Gen passa da 74,99 euro a 26,24 euro, con uno sconto del 65%;

Immortals of Aveum passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%.

Far Cry 6 Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 75%.

Grandi sconti, grandi occasioni su PlayStation Store. La festa in quel di PlayStation non manca di certo, con le piattaforme dell'ecosistema Sony che offrono parecchi modi per risparmiare sui prodotti videoludici più in voga del momento.