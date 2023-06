PlayStation Store: offerte di metà anno e sconti sui giochi Bandai Namco

Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si aggiorna con nuove promozioni: questa volta sono due le promo, le offerte di metà anno e gli sconti sui migliori videogiochi targati Bandai Namco per PS4 e PS5.

Offerte di metà anno PlayStation Store

In questa sezione troviamo tantissimi giochi PS4 e PS5 in sconto tra cui FIFA 23 a 19.99 euro, Wo Long Fallen Dynasty a 52.49 euro, Dead Island 2 Deluxe Cross Gen Edition a 59.99 euro, il Season Pass di The Callisto Protocol a 14,24 euro e Need for Speed Unbound a 23,99 euro. E si continua con The Witcher 3 Wild Hunt a 19.99 euro, Like A Dragon Ishin Deluxe Edition a 48.99 euro, Riders Rpublic a 17.49 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15.99 euro, Hitman World of Assassination a 34.99 euro e A Plague Tale Requiem a 35,99 euro.

Sconti giochi Bandai Namco

Tutti i giochi Bandai Namco sono scontati fino all'80%: qualche esempio? SD Gundam Battle Alliance costa 29.99 euro, Dragon Ball FighterZ 10.49 euro, Ace Combat 7 Skies Unknown 9.79 euro, Guilty Gear Strive 29.99 euro, SoulCalibur VI 10.19 euro, Tales of Berseria 9.99 euro e One Punch Man A Hero Nobody Knows a 10,49 euro senza dimenticare Twin Mirror a 5.99 euro e Sword Art Online Fatal Bullet a 7,99 euro.