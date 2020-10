PlayStation Store offerte: i migliori giochi PS4 a meno di 15 euro

Continuano gli sconti sul PlayStation Store: oltre alle offerte sui migliori giochi della generazione sono ora disponibili in promozione anche tanti giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 15 euro l'uno.

Tra i tanti titoli in promozione troviamo Uncharted L'Eredità Perduta a 9.99 euro, Naruto to Boruto Shinobi Striker a 9.99 euro, Overcooked a 4.79 euro, UNO a 4.99 euro, DiRT Rally 2.0 a 11.24 euro, Assassin's Creed Origins a 14.99 euro, Tales of Zestiria a 7.49 euro, Cat Quest a 3.24 euro, Dead Cells a 14.99 euro, Limbo a 2.24 euro, Last Day of June a 6.99 euro e Danger Zone a 4,49 euro. La lista ovviamente è ben più nutrita e include centinaia di videogiochi per PS4 con sconti su produzioni AAA, AA, giochi indie, remake e remastered, in offerta fino a metà ottobre.

Disponibile ora anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store dedicata ad un titolo piuttosto apprezzato del catalogo PS4: Remnant From the Ashes, proposto in versione standard a prezzo ridotto. Come ogni settimana Sony aggiorna lo store con tante nuove promozioni, avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.