PlayStation Store offerte: migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 20€ per l'estate

Gli sconti estivi del PlayStation Store proseguono anche ad agosto e per l'occasione vi proponiamo una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 20 euro, cifra che vi permetterà di acquistare grandi blockbuster AAA e ottimi giochi AA magari non recentissimi ma di assoluto spessore.

Qualche esempio? GTA V Premium Edition a 14.69 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, It Takes Two a 15.99 euro, Red Dead Redemption II a 19.79 euro, NBA 2K23 per PS5 a 7.99 euro, Resident Evil Village a 19.99 euro, Monster Hunter Rise a 19.99 euro, SnowRunner a 19.99 euro e GTA V a 19,99 euro.

Dead By Daylight costa 17.99 euro, stesso prezzo per Goat Simulator 3 mentre Bloodborne e Mortal Kombat 11 costano 9.99 euro l'uno. Jurassic World Evolution 2 costa 17.99 euro, da segnalare anche Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco completo e l'espansione The Frozen Wilds) a 9.99 euro, in sconto anche Assetto Corsa a 10.49 euro e LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a 19,79 euro.

In offerta troviamo anche Dragon Ball Z Kakarot a 17.49 euro, Batman Return to Arkham a 8.99 euro, Metro Exodus a 5.99 euro e NieR Automata Game of the YoRHa Edition a 19,99 euro.

