PlayStation Store offerte: i migliori giochi PS4 in sconto a 9.99 euro

Le nuove offerte di marzo del PlayStation Store sono ufficialmente iniziate e come sempre siamo andati alla ricerca delle promozioni più interessanti, come quella legata ai migliori giochi per PS4 in sconto a 9,99 euro.

Tra i tanti titoli venduti a 9.99 euro troviamo Mortal Kombat X, LittleBigPlanet 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, inFAMOUS Second Son, Cities Skylines PlayStation Edition, Dying Light The Following, Sniper Ghost Warrior Contracts, Dragon's Dogma Dark Arisen, Mortal Kombat X Pack XL, Killzone Shadow Fall (uno dei giochi di lancio di PlayStation 4) e Star Wars Battlefront 2. E ancora, Battlefield V, Marvel's Spider-Man La Città che non Dorme Mai, Far Cry Primal e Far Cry 3 Classic Edition, Battlefield 1 Revolution, Mega Man X Legacy Collection e Mega Man X Legacy Collection 2.

Gli sconti però non finiscono qui perchè sul PlayStation Store è online anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco per PS4 e PS5 molto amato dal pubblico, che lasciamo a voi il piacere di scoprire. E ricordatevi che se siete abbonati a PlayStation Plus potete scaricare gratis il nuovo Combat Pack per Call of Duty Warzone, disponibile solamente per un periodo limitato.

Avete già deciso cosa comprare?