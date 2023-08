PlayStation Store, quante offerte! Le migliori promozioni su esclusive e no per PS5 e PS4

Come cominciare al meglio il mese di agosto, se non con una nuova ondata di saldi su PlayStation Store per giochi PS5 e PS4 in sconto? Il PlayStation Store è ricco di offerte, sia per giochi first party sia per quanto riguarda le IP third party presenti nella macro line-up delle due console dell'ecosistema PlayStation. Pronti a scoprirle tutte?

Agosto è iniziato alla grande e, in netta continuità con gli sconti estivi e le offerte del PlayStation Store, è tempo di ricercare nuove avventure a prezzo ridotto. Qualche esempio? Tra i saldi attualmente in corso troviamo Call of Duty Modern Warfare II, Star Wars Jedi Survivor, FIFA 23 e molto altro. Qui di seguito potete trovare l'elenco completo con relativi prezzi d'acquisto attuali:

Call of Duty Modern Warfare 2 - Edizione cassaforte è ora disponibile a soli 76,99 euro, rispetto ai 109,99 euro iniziali;

Star Wars Jedi Survivor Deluxe Edition passa da 99,99 euro a 74,99 euro;

EA Sports FIFA 23 per PS4 passa da 69,99 euro a 17,49 euro;

EA Sports FIFA 23 per PS5 è ora disponibile a soli 19,99 euro, con uno sconto pari al 75% rispetto al prezzo di listino;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition per PS5 e PS4 è acquistabile a 67,99 euro, con una riduzione del 20% rispetto al costo iniziale;

MLB The Show 23 per PS4 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

MLB The Show 23 per PS5 costa 39,89 euro invece di 69,99 euro;

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4&PS5 costa soli 19,99 euro. Il prezzo di listino è pari a 39,99 euro;

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 passa da 69,99 euro a 34,99 euro;

The Elder Scrolls Online Deluxe Edition: Nexrom passa da 89,99 euro a 58.49 euro;

Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition PS5 passa da 109,99 euro a 76,99 euro.

Le offerte sono molte e il PlayStation Store aspetta solo voi. Avete già trovato la prossima avventura da iniziare e portare al termine?

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!