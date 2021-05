PlayStation Store offerte: nuovi giochi a meno di 20 euro e 10 euro

Il PlayStation Store continua ad aggiornarsi con nuove iniziative promozionali, dopo l'offerta della settimana su un gioco PS4 arrivano ora anche tanti nuovi titoli in sconto, proposti a meno di 20 euro e 10 euro per un periodo limitato.

Tra i giochi in offerta segnaliamo Resident Evil 7 Biohazard a 9.99 euro, A Way Out a 8.99 euro, Ancestors The Humankind Odyssey a 15.99 euro, Human Fall Flat a 9.99 euro, Battlefield 4 Premium Edition a 7.99 euro, Resident Evil 6 a 7.99 euro, BioShock The Collection a 9.99 euro, Team Sonic Racing a 19.99 euro e Yakuza Zero a 4,99 euro.

E ancora, offerte su Borderlands Legacy Collection, Resident Evil HD, God Eater 3, L.A. Noire The VR Case Files, Spirit of the North Enhanced Edition, Fade to Silence, Prey Digital Deluxe Edition, For The King, Warhammer End Times Vermintide e tanti altri. Potete inoltre approfittare degli sconti Days of Play sul PlayStation Store con tagli di prezzo anche sui giochi targati PlayStation Studios.

I Days of Play 2021 di PlayStation si estendono anche ai principali rivenditori che fino al 9 giugno proporranno sconti su una vasta selezione di giochi in formato fisico per PS4 e PS5, da Demon's Souls s Marvel's Spider-Man Miles Morales passando per Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2.