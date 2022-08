PlayStation Store offerte roventi: migliori giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Sony ha aggiunto nuovi giochi ai Saldi Estivi del PlayStation Store, e quale miglior occasione per scavare alla ricerca dei migliori giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di cinque euro? Ecco le occasioni di risparmio che vi segnaliamo per questi bollenti primi giorni di agosto.

Iniziamo con Golf with Your Friends a 4.99 euro e l'immortale Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, continuiamo con UNO a 3.99 euro e Dragon's Dogma Dark Arisen a 4.99 euro senza dimenticare Goat Simulator a 2.49 euro, Titanfall 2 a 3.99 euro, Dragon Ball Xenoverse e Unravel a 4.99 euro l'uno, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro e Horizon Chase Turbo a 4,99 euro.

E ancora, Cat Quest II a 4.49 euro, Panzer Dragoon Remake a 2.49 euro, Peggle 2 a 1.99 euro, Donut County a 3.98 euro e una serie di giochi a 4.99 euro tra cui Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Brothers A Tale of Two Sons, DiRT 4, Naruto Ultimate Ninja Storm e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst.

Si continua con Gundam Versus a 3.99 euro, Dishonored Definitive Edition a 4.99 euro, Cat Quest a 2.59 euro, Road Rage a 1.99 euro, XCOM 2 a 4.99 euro, Last Day of June a 4.99 euro e This War of Mine The Little Ones a 2.99 euro.