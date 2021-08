PlayStation Store: offerte roventi con tanti giochi PS5 in sconto a meno di 20 euro

Sul PlayStation Store ci sono nuove offerte bollenti sui migliori giochi PS5, in occasione dei saldi estivi (che termineranno il 19 agosto) Sony apre una sezione per mettere in evidenza gli sconti imperdibili, quei titoli che non devono assolutamente mancare nella propria collezione digitale.

Tra i tanti citiamo Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8.99 euro, Mortal Kombat 11 a 19.99 euro, Metro Exodus a 13.99 euro, Saints Row Remastered a 17.99 euro, Subnautica a 14.99 euro e Alex Kidd In Miracle World DX a 15.99 euro, solamente per fare alcuni esempi. E ancora, Spirit of the North Enhanced Edition a 12.49 euro, Maquette a 13.49 euro, Shakedown Hawaii a 9.99 euro,

Override 2 Super Mech League Ultraman Deluxe Edition a 19.99 euro e Mortal Kombat 11 Aftermath a 19,99 euro.

Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato i migliori giochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro e una selezione di giochi a meno di 10 euro, in questo caso ci siamo soffermati sui titoli proposti a meno di 20 euro ma la selezione di offerte sul PlayStation Store è vastissima e include giochi per tutti i gusti e per tutte le tasche. Gli sconti estivi termineranno il 19 agosto, avete quindi ancora qualche giorno di tempo per approfittare delle offerte del PlayStation Store.