PlayStation Store offerte: con questi sconti, il 2024 inizia sotto il segno del risparmio

Sono ancora attivi i saldi di gennaio su PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo una selezione di titoli per PS4 e PS5 da recuperare a prezzo scontato per iniziare al meglio il nuovo anno. Siete pronti per divertirvi, risparmiando? Ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 29.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, qui proposto a poco meno di 30 euro in versione Ultimate Edition. Questa edizione include una serie di contenuti esclusivi per la modalità storia tra cui le missioni Rapina in Banca e Covo della Banda, il purosangue inglese morello pomellato, talismano e amuleto bonus, potenziamenti, denaro extra, sconti e l'abito da pistolero Nuevo Paraiso. Presenti anche bonus per Red Dead Online come vestititi e armi extra, bonus sui ranghi, il purosangue inglese sauro nero e accesso al tema Sopravvissuto per l'accampamento.

Resident Evil 4 Deluxe Edition 39.99 euro

Uno dei giochi più acclamati del 2023 in versione Deluxe Edition, un pacchetto che include il gioco completo con tanti bonus, tra cui:

Costumi per Leon e Ashley: Alternativo

Costumi per Leon e Ashley: Romantico

Costume per Leon e filtro: Eroe

Costume per Leon e filtro: Malvagio

Accessorio per Leon: Occhiali da sole sportivi

Arma speciale: Sentinel Nine

Arma speciale: Skull Shaker

Musica ed effetti sonori: Versione originale

Mappa dei tesori: Espansione

Un pacchetto completo per vivere l'esperienza di Resident Evil 4 Remake, uno dei survival horror più spaventosi e innovativi di sempre. Da non perdere.

Uncharted The Nathan Drake Collection 9.99 euro

D'accordo, non è un gioco nuovissimo ma questa collection è ancora oggi molto interessante per riscoprire le origini della saga di Uncharted. Ad un prezzo piccolissimo potete portarvi a casa la raccolta che include l'originale Uncharted Drake's Fortune, il sequel Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e il terzo episodio Uncharted 3 L'Inganno di Drake. Niente male!

Collezione LEGO Marvel 11.99 euro

Tre giochi completi al prezzo di uno, questa raccolta include LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Avengers e LEGO Marvel Super Heroes 2. Oltre ai giochi completi per ogni titolo è disponibile anche il relativo Season Pass con DLC aggiuntivi che includono livelli e personaggi extra e tanti altri contenuti bonus.

A Way Out 4.49 euro

Dal genio di Josef Fares (autore anche di Brothers A Tale of Two Sons e It Takes Two) ecco A Way Out, una rocambolesca avventura co-op che mette i giocatori nei panni di due fuggitivi intenzionati ad evadere da un carcere di massima sicurezza. Facile a dirsi, difficile a farsi in quanto il cammino è pieno di pericoli! Un gioco da giocare esclusivamente in due che saprà regalarvi momenti davvero intensi.