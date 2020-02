PlayStation Store Offerte: sconti su DLC e contenuti aggiuntivi giochi PS4

Continuano gli sconti sul PlayStation Store, i nuovi saldi coinvolgono non solo giochi completi per PlayStation 4 ma anche DLC, espansioni, Premium Pass e Season Pass, in vendita a prezzi ridotti fino al 20 febbraio.

Tra i tanti add-on in offerta troviamo Battlefield 4 Premium a 7.99 euro, Goat Simulator DLC Bundle a 8.79 euro, Assassin's Creed IV Season Pass a 4.99 euro e ancora tagli di prezzo su Mortal Kombat X Pack XL, Season pass di Watch Dogs 2, XCOM 2 War of the Chsosen, Pass Stagione di Call of Duty WWII, pack stagionali di LEGO Marvel Super Heroes 2, LEGO DC Supercriminali e sui DLC di Batman Arkham Knight.

Per l'elenco completo vi rimandiamo al PlayStation Store tramite il link che trovate qui sotto in calce alla notizia. Vi ricordiamo inoltre che sono ancora attivi gli sconti giochi PS4 a meno di 5 euro e le offerte giochi retrò, remake e remaster, disponibile ancora fino a mercoledì 12 febbraio anche la nuova Offerta della Settimana dedicata a Star Wars Jedi Fallen Order, proposto a prezzo ridotto in versione Deluxe con contenuti bonus.

Approfitterete dei saldi PSN su DLC, Season Pass ed Espansioni? Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.