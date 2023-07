PlayStation Store offerte: al via gli sconti estivi, i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Come promesso, partono oggi gli sconti estivi su PlayStation Store, una selezione di offerte sui migliori giochi per PS4 e PS5, per arricchire la propria libreria di nuovi giochi ad un prezzo davvero contenuto. Ecco le occasioni più interessanti per risparmiare fino al 75%, niente male!

Giochi PS4 e PS5 in sconto migliori offerte

Hogwarts Legacy è in sconto a 55.99 euro, Dead Island 2 costa 52.49 euro mentre il bundle Cross-Gen di Call of Duty Modern Warfare II è in promozione a 39.99 euro invece di 79,99 euro. Sconti anche su It Takes Two a 15.99 euro, Cyberpunk 2077 a 24.99 euro, Company of Heroes 3 a 47.99 euro e Elden Ring a 49,99 euro. Si continua con Dead Space Remake a 55.99 euro, Gotham Knights a 22.49 euro, Forspoken a 39.99 euro, Sonic Frontiers a 29.99 euro, Like A Dragon Ishin a 38.99 euro e Resident Evil Village Gold Edition a 29,99 euro.

Giochi a meno di 20 euro

Se volete spendere ancora meno potete dare una occhiata alla sezione giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di 20 euro dove troviamo titoli come Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege Deluxe Edition, Monster Hunter Rise, SnowRunner, Bloodborne The Old Hunters, Mortal Kombat 11, Jurassic World Evolution 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Mafia Definitive Edition e Final Fantasy XV Royal Edition.