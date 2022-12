PlayStation Store offerte: al via gli sconti sui giochi dei The Game Awards

Anche PlayStation celebra i The Game Awards 2022 con una serie di sconti sui migliori giochi PS4 e PS5, giochi in qualche modo legati all'evento di Geoff Keighley e in offerta con un risparmio fino al 67% sul prezzo di listino.

Tra i giochi in sconto in queste ore troviamo FIFA 23, NBA 2K23, GTA V, Stray (nominato al titolo di miglior gioco dell'anno), Sonic Frontiers, SIFU, Tunic, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, The King of Fighters XVI, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Dying Light 2, Red Dead Redemption 2, Tiny Tina's Wonderlands, Riders Republic, Cyberpunk 2077, It Takes Two e tanti altri.

Trovate l'elenco completo su PlayStation Store con prezzi aggiornati ed eventuali sconti extra per gli abbonati PlayStation Plus. Una bella occasione di fare scorta di giochi imperdibili per PS4 e PS5, in vendita con uno sconto superiore al 60% in alcuni casi, indubbiamente un ottimo modo per risparmiare.

I The Game Awards 2022 condotti da Geoff Keighley vanno in onda dalle 01:30 del mattino di venerdì 9 dicembre, potete seguire l'evento sul canale Twitch di Everyeye.it in diretta con Alessandro, Giuseppe, Gabriele e Riccardo e dalle 01:00 anche su TikTok con commenti a caldo e reaction in compagnia di Giada e Ilaria.