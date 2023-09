PlayStation Store offerte: uno sconto prezioso su un gioco famosissimo per PS4 e PS5

Questa settimana la nuova offerta del PlayStation Store è dedicata ad un gioco famosissimo del catalogo PS4 e PS5, anzi a due giochi amatissimi perché i titoli in offerta sono due, in vendita a prezzo ridotto con un prezioso sconto solamente per pochi giorni.

Ci riferiamo a Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales: nello specifico Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 costa 39.59 euro invece di 59.99 euro mentre la Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man per PS4 costa in offerta 29.99 euro e include oltre al gioco completo anche l'espansione La Città che non dorme mai diviso in tre parti con le espansioni Territori contesi, Silver Lining e La Rapina.

Marvel's Spider-Man Miles Morale per PS4 e PS5 è in sconto a 29.99 euro invece di 59.99 euro mentre la Ultimate Edition costa 49.59 euro (invece di 79.99 euro) e contiene sia l'avventura di Miles Morales sia la versione rimasterizzata del primo Marvel's Spider-Man.

I prezzi indicati sono validi fino al 28 settembre, una buona occasione per risparmiare su due dei giochi più popolari del catalogo PlayStation, da recuperare in vista dell'imminente uscita di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 in arrivo il prossimo 20 ottobre solo sulla console Sony di attuale generazione.