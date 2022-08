PlayStation Store Offerte: tanti giochi in sconto a meno di 5 euro

È sempre tempo di sconti sul PlayStation Store: oltre all'Offerta della Settimana dedicata a Destiny 2: La Regina dei Sussurri, sul negozio digitale di casa Sony è possibile acquistare anche tanti altri giochi, spesso a prezzi davvero risicati. Oggi vi proponiamo una serie di titoli in sconto a meno di cinque euro!

Se preferite salvaguardare il budget in attesa delle grandi uscite autunnali, allora vi consigliamo di dare un'occhiata a questi giochi: massima resa ad un prezzo minimo! Con soli 4,99 euro potete acquistare Rayman Legends, che a quasi dieci anni dalla pubblicazione è ancora uno dei migliori platform sulla piazza, e Little Nightmares, intrigante e oscura produzione di Tarsier Studios che farà la gioia di coloro che hanno già amato Limbo e Inside. Come non menzionare, poi, il tamarrissimo Broforce, un'ode pixellata al cinema macho americano del secolo scorso, e l'ottimo horror in prima persona Outlast 2, entrambi disponibili a soli 2,99 euro.

Se l'annuncio del nuovo The Lords of the Fallen alla Gamescom 2022 vi a ha stupito, potete ingannare l'attesa per la sua uscita giocando a Lords of the Fallen (2014) spendendo solamente 4,99 euro, oppure con la stessa cifra potete acquistare anche Alienation, ottimo dual-stick shooter dei Housemarque, lo stesso studio di Returnal. Se i nostri consigli non vi bastano, dirigetevi sul PlayStation Store e scegliete uno dei tanti giochi a meno di 5 euro.