PlayStation Store offerte: tre giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Le offerte di fine anno del PlayStation Store continuano ad essere fonte di consigli per gli acquisti, ci avviciniamo ormai al Natale e molti di voi magari sono in cerca di nuovi giochi da provare durante le feste, al tempo stesso però volete spendere poco... per questo vi suggeriamo tre giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di cinque euro.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience 3.99 euro

Prezzo davvero incredibile per il pacchetto che include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel Metal Gear Solid V Ground Zeroes e il gioco multiplayer Metal Gear Online. Inoltre sono inclusi ben 36 oggetti e contenuti extra ta cui due missioni aggiuntive, armi e oggetti per la personalizzazione, davvero niente male per poco meno di quattro euro. Da comprare assolutamente.

Sleeping Dogs Definitive Edition 4.49 euro

Altro super prezzo per un'avventura Open World non recentissima (sono passati quasi dieci anni dal lancio) ma ancora oggi apprezzata per le sue atmosfere uniche, per il fascino di Hong Kong e per il gameplay solido e funzionale. Questa edizione di Sleeping Dogs include oltre al gioco anche 24 DLC e contenuti scaricabili, tra cui l'episodio extra L'Anno del Serpente e il capitolo horror Incubo a North Point.

Battlefield 1 4.99 euro

Uscito nel 2016, Battlefield 1 è ancora oggi uno dei giochi più apprezzati della serie EA e DICE, generando numeri spesso superiori a quelli del più recente Battlefield 2042 per quanto riguarda il numero dei giocatori attivi. Sostenuto da una campagna più che discreta e da un multiplayer divertente, Battlefield 1 è sicuramente un acquisto consigliato, la versione in offerta è quella standard priva di DLC ed espansioni. Ma a questo prezzo, è comunque un affare.