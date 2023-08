PlayStation Store offerte: tre grandi giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro

Volete giocare spendendo poco? Allora lo sapete, siete nel posto giusto: per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta con i saldi estivi del PlayStation Store, in sconto a meno di 2,99 euro. E non ci sono solo indie, anzi...

Naruto to Boruto Shinobi Strikers 1.99 euro

Un brawler a squadre ambientato nel mondo di Naruto, ottima idea! Naruto to Boruto Shinobi Strikers è il titolo ideale per gli amanti dei giochi d'azione in stile anime, un gioco frenetico e velocissimo per battaglie 4vs4 senza limiti! Non è perfetto, ma a questo prezzo... per saperne di più ecco la recensione di Naruto to Boruto Shinobi Strikers.

Outlast 2 2.99 euro

Bastano 2.99 euro per comprare uno dei giochi horror più famosi e acclamati degli ultimi anni, certo in versione base senza contenuti aggiuntivi, ma a questo prezzo non si può pretendere di più. Se amate i jumpscare, Outlast 2 è il gioco perfetto per voi.

Lords of the Fallen 2.99 euro

L'originale Lords of the Fallen del 2014 era un Soulslike ispirato a Dark Souls, all'epoca molto criticato e in seguito rivalutato dal pubblico. Una buona occasione per riscoprirlo sopratutto in vista dell'uscita del nuovo Lords of the Fallen, atteso per il mese di ottobre.

Hotline Miami 1.99 euro

Un gioco esplosivo! Violento, cattivo e brutale, Hotline Miami resta uno dei giochi indipendenti più celebri di sempre. D'accordo, il concept non è più fresco come un tempo ma lo stile artistico resta assolutamente delizioso.

Snake Pass 2.99 euro

Snake Pass è un puzzle d'azione che mette il giocatore nei panni di un serpente: l'obiettivo? Superare 15 livelli pieni di insidie alla ricerca di segreti, tesori e chiavi per passare al livello successivo. Oltre alla storia troviamo anche una modalità Arcade e la modalità Attacco al Tempo, Snake Pass è un gioco semplice e divertente per tutta la famiglia, consigliatissimo. Per approfondire, qui trovate la recensione di Snake Pass.

