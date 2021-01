PlayStation Store offerte: una valanga di giochi in sconto in offerta a meno di 4 euro

Nel weekend appena trascorso vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 in offerta a 5 euro ma per iniziare al meglio la settimana vogliamo fare di più, proponendovi i giochi per PlayStation 4 in sconto a meno di 4 euro: ecco i nostri consigli per gli acquisti sul PlayStation Store.

Iniziamo segnalando Payday 2 Crimwave Edition a 3.59 euro, si continua poi con Just Cause 3 e Dead Island Definitive Edition a 3.99 euro l'uno, Mirror's Edge Catalyst a 3.39 euro, Dead Island Riptide Definitive Edition a 3.99 euro e Slender The Arrival a 1.99 euro. Da citare anche Need for Speed Rivals a 3.39 euro e Final Fantasy XV Episode Ardyn a 2.49 euro mentre Overcooked! 2 Surf n Turf costa 3.67 euro. Thief di Square Enix costa 1.99 euro, Resident Evil Revelations 2 EP.2 Meditazione costa 2.39 euro, inoltre anche il constroverso Agony costa meno di 4 euro, 3.99 euro per la precisione.

Altri giochi in offerta a meno di 4 euro sono The Last Morsel (2.69 euro), Geometry Wars 3 Dimensions Evolved a 3.74 euro, Murdered Souls Suspect a 1.99 euro, Cook Serve Delicious 2 a 3.99 euro, Snake Pass a 3.99 euro, Bound By Flame a 1.99 euro, Grow Home a 3.99 euro e infine Raging Justice a 3,24 euro.