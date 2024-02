PlayStation Store: il meglio delle offerte del weekend a meno di 10 euro per risparmiare

In questi giorni si sono fatte strada tra le pagine del PlayStation Store tante nuove offerte videoludiche irrinunciabili. Con l'arrivo del weekend è arrivato il momento degli acquisti imperdibili grazie al risparmio assicurato, ma qual è il meglio delle offerte del fine settimana sul PS a meno di 10 euro? Tranquilli, ci sono tanti giochi in promo.

Tra i nomi più importanti possiamo citare quelli di The Witcher 3 Wild Hunt e Sniper Elite 4, che insieme compongono una ancor più vasta campagna promozionale sulle pagine Sony: infatti, oltre alle offerte di cui sopra troviamo anche i PlayStation Indies con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta. A seguire vi riportiamo l'elenco dei migliori giochi del weekend a meno di 10 euro sul PlayStation Store.

Pronti ad un fine settimana all'insegna del gaming anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, grazie alle ultime promozioni del PS Store? Weekend fa rima con risparmio e l'elenco di sopra è ricco di avventure videoludiche da scoprire.

