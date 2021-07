PlayStation Store: al via le offerte del weekend, FIFA 21 e NBA 2K21 a prezzi stracciati

In occasione del fine settimana Sony ha lanciato le nuove Offerte del Weekend sul PlayStation Store, con sconti che arrivano fino al 55% su alcuni dei videogiochi più in voga degli ultimi anni. Scopriamo assieme le proposte più interessanti!

Sono 2K Games, Electronic Arts e Ubisoft le protagoniste indiscusse delle nuove offerte del fine settimana. Spiccano, innanzitutto, i prezzi di giochi sportivi come FIFA 21 (PS5 e PS4) ed NBA 2K21 (PS4): vicinissimi alla fine del loro ciclo vitale, vengono proposti rispettivamente a 9,99 euro e 4,89 euro. Niente male neppure il prezzo della versione PS5 di NBA 2K21, pari a 19,49 euro. Se vi è venuta voglia di sport - specialmente in clima di europei - potete farci un pensierino, le nuove edizioni dei due sportivi non arriveranno prima di settembre/ottobre.

A questi vanno ad aggiungersi Assassin's Creed Valhalla (PS4 e PS5), Watch Dogs Legion (PS4 e PS5) a 30,09 euro a 39,89 euro, Immortals Fenyx Rising (PS4 e PS5) a 34,99 euro, Red Dead Redemption 2 (PS4) a 24,59 euro, Red Dead Online Stand-Alone (PS4) a 9,99 euro, Mafia Definitive Edition (PS4) a 23,99 euro, Mafia Trilogy (PS4) a 32,99 euro e Borderlands 3 (PS4 e PS5) a 19,59 euro. Potete consultare tutte le offerte, che interessando anche le edizioni speciali di alcuni dei giochi sopramenzionati, direttamente dalla vostra console oppure dirigendovi a questo indirizzo. Le Offerte del Weekend del PlayStation Store saranno attive fino al 7 luglio.