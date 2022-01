PlayStation Store: offerte del weekend, giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

I saldi di gennaio proseguono e in occasione del fine settimana vi proponiamo una selezione di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 a meno di 10 euro, fascia di prezzo che vi permetterà di acquistare classici della collana PlayStation Hits e perle nascoste da (ri)scoprire...

A 9.99 euro troviamo classici per PlayStation come The Last of Us Remastered, Until Dawn, Bloodborne, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco base e l'espansione The Frozen Wilds), God of War III Remastered, Nioh e Uncharted The Nathan Drake Collection.

Volete spendere ancora meno? Ecco Dragon Ball Xenoverse 2 a 7.99 euro, PayDay 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro, Resident Evil 6 a 7.99 euro e Rayman Legends a 4,99 euro. E ancora Need for Speed a 4.99 euro, Monopoly Plus a 4.49 euro, Resident Evil 4 a 7.99 euro e Plants vs Zombies Garden Warfare a 3,99 euro.

Outlast è in offerta a 3.79 euro, Yakuza Zero costa 7.99 euro, stesso prezzo per Yakuza Kiwami 2 e Yakuza 6 The Song of Life. Saints Row 4 Re-Elected è in offerta a 4.99 euro, Resident Evil HD e Resident Evil Zero costano 4.99 euro l'uno e infine vi segnaliamo Sonic Mania a 7.99 euro e Star Wars Battlefront Edizione Definitiva a 3,99 euro.