PlayStation Store, al via le Offerte del Weekend: giochi di Star Wars in sconto

Il PlayStation Store continua a rivelarsi una miniera inesauribile di sconti e promozioni: giusto in tempo per l'inizio del fine settimana, Sony ha lanciato le nuove Offerte del Weekend, totalmente incentrate sui più recenti giochi a tema Star Wars editi da Electronic Arts.

A spiccare è senz'altro Star Wars Squadrons, già a prezzo scontato nonostante la sua giovinezza. Il simulatore di guerre spaziali è proposto a 29,99 euro, anziché 39,99 euro. In sconto c'è anche Star Wars Jedi Fallen Order, sia nella sua edizione standard (34,99 euro invece di 69,99 euro), sia nella Deluxe Edition (39,99 euro al posto di 79,99 euro). L'edizione Deluxe offre, in aggiunta al gioco base, anche le skin per BD-1 e la Stinger Mantis, l'artbook digitale e il Video dietro le quinte 'Director's Cut' con oltre 90 minuti di contenuti dedicati allo sviluppo. Segnaliamo, inoltre, Star Wars Battlefront 2 a 12,49 euro invece di 24,99 euro (il gioco è anche incluso nel servizio EA Play), Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition (19,99 euro anziché 39,99 euro) e Star Wars Battlefront Ultimate Edition (9,99 euro).

Tutte le offerte sopraindicate rimarranno attive fino al 3 novembre, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. In questi giorni sul PlayStation Store sono attivi anche i Saldi di Halloween, la promozione Il Pianeta degli Sconti e i giochi a meno di 15 euro.