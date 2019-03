PlayStation Store Offerte del Weekend: Mad Max, Inside e altri giochi scontati

Sony Interactive Entertainment ha lanciato le nuove Offerte del Weekend sul PlayStation Store, grazie alle quali è possibile acquistare diversi giochi a prezzo davvero stracciato.

Tra i titoli presenti spiccano Mad Max e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor Game of The Year, acquistabili rispettivamente a 9,99 euro e 14,99 euro. Sconti anche sui due eccezionali titoli di Playdead: Limbo è proposto a soli 3,99 euro, mentre Inside a 7,99 euro. Se vi mancano entrambi, allora vi consigliamo di acquistare il Limbo & Inside Bundle a 9,99 euro.

Le offerte non terminano qui, dal momento che ci sono anche il recente God Eater 3 a 49,99 euro, Dakar 18 a 24,99 euro, One Piece Pirate Warriors a 9,99 euro e One Piece Burning Blood - Gold Edition a 14,99 euro. Le offerte del weekend rimarranno attive fino alle ore 00:59 del 2 aprile, pertanto se siete interessati ad uno o più giochi vi consigliamo di approfittarne quanto prima.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sul PlayStation Store è in corso anche la promozione Follie di marzo, con sconti su titoli come Kingdom Hearts 3, Vampyr e Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta. Il protagonista della promozione della settimana del PS Store, invece, è Dirt Rally 2.0 di Codemasters.