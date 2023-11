PlayStation Store offerte: XCOM 2 e tanti altri giochi a meno di 2.50€, affaroni veri!

Anche a novembre si rinnovano gli sconti su PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo quattro giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 2.50 euro. Come dite, ci sono solo indie in questa fascia di prezzo? Assolutamente no e ve lo dimostriamo!

Granblue Fantasy Versus 1.99 euro

Granblue Fantasy Versus è in super sconto al prezzo di 1.99 euro invece di 19.99 euro, una buona occasione per acquistare in offerta il gioco di Arc System Works ad un prezzo davvero piccolo. Granblue Fantasy Versus include anche una modalità RPG mentre non sono presenti i bonus della Legendary Edition, ma per meno di due euro non si può pretendere di più.

DOOM, DOOM 2 e DOOM 64 da 1.64 euro

L'orinale DOOM del 1993 e il sequel DOOM II Hell on Earth costano 1.99 euro mentre DOOM 64 è in sconto a 1.64 euro (prezzo non casuale). E' vero, ormai DOOM lo conosciamo bene ed è giocabile anche sulle calcolatrici, ma il fascino dell'ammazza demoni di id Software resta invariato anche a trent'anni dal lancio.

XCOM 2 2.49 euro

L'acclamato gioco di strategia di Firaxis costa poco meno di tre euro, prezzo basso basso per un titolo di grande spessore, tecnicamente datato ma ancora oggi validissimo sul fronte del gameplay. Il gioco è ottimizzato per PS4 PRO ma non c'è un aggiornamento per PS5, in ogni caso gira senza particolari problemi su entrambe le console di casa Sony.

Geometry Wars 3 Dimensions Evolved 2.24 euro

Per chi ama gli sparatutto arcade senza sosta, Geometry Wars 3 Dimensions è un gioco semplicemente perfetto, con 15 nuovi livelli 3D, dodici modalità di gioco, una modalità Estrema per i puristi di Geometry Wars e il supporto per la co-op e la modalità versus online.