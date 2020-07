PlayStation Store: al via oggi la nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì Sony lancia la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store, questa volta dedicata ad un gioco non recentissimo ma di enorme successo, ora proposto a prezzo scontato per sette giorni.

Parliamo di Far Cry 5 (versione Standard) in vendita a 9.79 euro anzichè 69.99 euro con un risparmio pari all'87% sul prezzo di listino. In offerta anche il Season Pass venduto a 9.89 euro invece di 29.99 euro, il Pass Espansione include tre DLC aggiuntivi, armi extra e Far Cry 3 Classic Edition:

"Espandi la tua esperienza di Far Cry 5 con 3 esplosive avventure molto poco... normali. Lotta contro orribili zombi, spietate truppe Vietcong e aracnidi marziani mutanti in tre originali storie aggiuntive. Include anche Far Cry 3 Classic Edition, lo sparatutto single player più acclamato del 2012."

Offerta valida fino al 23 luglio, se siete interessati avete quindi tutto il tempo per ricaricare il portafoglio PSN e procedere con l'acquisto, con meno di venti euro avrete accesso all'esperienza completa di Far Cry 5 mentre il gioco base costa meno di dieci euro, sicuramente una buona occasione per recuperare lo sparatutto Ubisoft in attesa dell'arrivo di Far Cry 6, previsto per il 18 febbraio 2021.