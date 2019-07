PlayStation Store: al via oggi la nuova Offerta della Settimana per PS4

Parte oggi sul PlayStation Store la nuova Offerta della Settimana, questa volta dedicata ad un titolo giunto di recente su PS4 e particolarmente apprezzato dai giocatori. Parliamo di DayZ, ora in vendita a prezzo scontato.

"DayZ è un videogioco sandbox open world online autentico e spietato, in cui ciascuno dei 60 giocatori presenti sul server ha un unico obiettivo: sopravvivere il più a lungo possibile, a tutti i costi. Non esistono suggerimenti superficiali, coordinate, tutorial di gioco o aiuti. Ogni decisione conta. Senza salvataggi e vite extra, ogni errore può rivelarsi letale. Se fallisci, perderai tutto e dovrai ricominciare da capo.

Andare alla ricerca di risorse e vagare per il vasto mondo di gioco è tutto tranne che sicuro in DayZ, dal momento che non si può mai sapere quel che si nasconde dietro l’angolo. Le interazioni ostili tra giocatori o semplicemente il doversi destreggiare tra condizioni climatiche avverse possono tramutarsi con facilità in momenti intensi ed esasperanti nei quali proverai emozioni molto concrete. In compenso, l’incontro con un sopravvissuto ben disposto può condurre alla nascita di un’amicizia che durerà per tutta la vita..."

DayZ è in vendita a 37.49 euro anzichè 49.99 euro con un risparmio pari al 25% sul costo di listino, offerta valida da oggi e fino alle 23:59 dell'11 luglio.