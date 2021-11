PlayStation Store, ondata di giochi a meno di 20 euro: nuovi sconti PS4 e PS5

A breve distanza dall'attivazione di nuovi saldi su PlayStation Store e dal lancio della nuova Offerta della Settimana, il negozio digitale di Sony accoglie una ulteriore ondata di sconti su giochi PS4 e PS5.

In particolare, la nuova selezione coinvolge titoli proposti ad un prezzo che si attesta al di sotto dei 20 euro. Tra i giochi proposti, troviamo sia AAA, come Far Cry 5 e Dragon Ball Z: Kakarot, sia produzioni Indie, come Unravel 2. Di seguito, alcuni dei giochi attualmente in sconto su PlayStation Store:

Far Cry 5 : proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%; Far Cry 5 Season Pass : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%; Unravel 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Dragon Ball Z: Kakarot : proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%;

: proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%; Ancestors: The Human Kind Odyssey : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Ace Combat 7: Skies Unknown : proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%; L.A. Noir : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; L.A. Noire: The VR Case Files : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Star Wars Battlefront II : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; The Order: 1886 : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%; My Hero One's Justice 2 : proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%;

: proposto a 19,59 euro, con uno sconto del 72%; Kingdom Come Deliverance: proposto a 8,99 euro, con uno sconto del 70%;

I nuovi sconti per PlayStation Store resteranno attivi per diverse settimane, con scadenza fissata al prossimo giovedì 2 dicembre 2021.