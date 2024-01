PlayStation Store: nuova ondata di sconti sui giochi acclamati dalla critica

Partono oggi su PlayStation Store i nuovi sconti della serie "Scelti dalla critica" con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta fino al 15 febbraio. La selezione di titoli include grandi giochi AAA, AA, giochi indie e esclusive PlayStation a prezzo ridotto.

Trovate tutte le offerte su PlayStation Store, la pagina però non è ancora aggiornata e dunque nelle prossime ore ci saranno sicuramente nuovi titoli in arrivo con prezzi ridotti.

Tra i giochi inclusi nella promozione e in arrivo a breve troviamo Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Riders Republic, Mortal Kombat 1, Sonic Superstars, RoboCop Rogue City, Arizona Sunshine 2, Armored Core VI Fires of Rubicon, Dragon Ball FighterZ, Dead Island 2 e EA Sports WRC.

Tra i giochi già scontati invece citiamo GTA V Premium Edition a 16.49 euro, Red Dead Redemption II a 19.79 euro, Assassin's Creed Valhalla a 19.49 euro, Stray a 19.79 euro, Resident Evil Village Gold Edition a 19.99 euro e The Quarry a 18,74 euro.

La selezione è ben più ampia e include oltre 1.500 giochi in sconto per due settimane, presto vi forniremo i nostri consigli per gli acquisti per risparmiare... e ricordatevi che in mattinata arriverà anche la nuova offerta della settimana su un gioco PS4 e PS5.