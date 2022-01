PlayStation Store: nuova ondata di sconti a inizio gennaio sui migliori giochi PS4 e PS5

Anno nuovo, sconti nuovi: Sony prolunga i saldi di gennaio sul PlayStation Store aggiungendo ulteriori giochi in offerta alla promozione in corso, con tanti altri titoli per PS4, PS5 e PSVR ora in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato.

Nel momento in cui scriviamo i prezzi sullo store italiano non sembrano ancora allineati ma sugli store esteri è possibile trovare in offerta esclusive PlayStation 5 come Returnal, Demon's Souls e Sackboy Una Grande Avventura. In offerta anche giochi come The Nioh Collection, Jett the Far Shore, 12 Minutes, Super Monkey Ball Banana Mania, World War Z Aftermath, Chernobylite, Crysis Remastered Trilogy, 13 Sentinels Aegis Rim e Kentucky Route Zero TV Edition.

Restano ancora attivi gli sconti di gennaio già esistenti su giochi come FIFA 22, NBA 2K22, Marvel's Guardians of the Galaxy, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, It Takes Two, Battlefield 2042, Kena Bridge of Spirits, Deathloop, Ghost of Tsushima Legends e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Se avete un budget ridotto potete puntare sui migliori giochi per PlayStation a meno di 20 euro e ci sono anche tanti giochi in offerta a meno di 10 euro, in questa fascia di prezzo rientrano giochi indie, AA e AAA non recentissimi ma ancora validi e di ottima qualità.