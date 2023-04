PlayStation Store: nuova ondata di sconti con tanti giochi a meno di 2 euro

Ormai lo sapete, noi siamo sempre a caccia del risparmio ed è per questo che a ridosso delle festività di Pasqua vi segnaliamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 2 euro su PlayStation Store. Come dite? Ci sono solo giochi indie a questo prezzo? Siamo pronti a smentirvi!

Iniziamo con Goat Simulator a 1.99 euro mentre WRC 5 eSports Edition costa solo 99 centesimi, continuiamo con Tennis World Tour a 1,99 euro e Gravel di Milestone allo stesso prezzo.

Slender The Arrival costa 1.49 euro, Degrees of Separation è in sconto a 1.99 euro e vi segnaliamo allo stesso prezzo anche Arcade Game Series Galaga e Lara Croft GO. Si continua con Pumped BMX+ a 1.99 euro, Mother Russia Bleeds a 1.94 euro e Pac-Man 256 a 1.99 euro, così come Road Rage e ATV Drift & Tricks.

Bastano 1.99 euro anche per The Incredible Adventures of Van Helsin Extended Edition, Manuel Samuel e Bast Quest. In offerta (sempre a 1.99 euro) anche Ash of Gods Redemption, infine Puyo Puyo Champions di SEGA costa anche lui 1.99 euro, perfetto se state cercando un puzzle game semplice e accattivante per le sfide in famiglia durante le vacanze di Pasqua.