PlayStation Store: online la nuova offerta della settimana su un celebre MMO

E' disponibile la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store europeo, offerta che questa volta coinvolge un famoso MMO di produzione asiatica: parliamo naturalmente di Black Desert, in vendita ora a prezzo scontato fino al prossimo 8 luglio.

Black Desert Traveler Edition - 13.49 euro

Game Pass

Value Pack (30 Days)

Pearl Box (1,000 pearls)

Polar Bear (Tier 1)

Black Desert Explorer Edition - 22.49 euro

Black Desert (gioco completo)

Value Pack (60 giorni)

Scatola di perle - 2.000

Orso polare

Emblema di cavallo: cavallo bianco di livello 7 (femmina)

Scatola di abbigliamento classica

Coupon 20% per negozio di perle

Black Desert Conqueror Edition - 39.99 euro

Black Desert (gioco completo)

Value Pack (90 giorni)

Pearl Box - 3.000

Inventario +16 Coupon espansione

Libro segreto della vecchia luna (15 giorni)

Emblema del cavallo: Cavallo bianco di livello 7 (femmina)

Scatola

Orso polare

Riccio

Mago

Flauto Trainer (permanente)

Contratto: Transaction Maid Fata Irene

Pearl Shop Buono sconto 20%

Sul PlayStation Store trovate anche oggetti in-game e pacchetti di perle a prezzo scontato, si tratta di contenuti il cui acquisto non è obbligatorio per giocare, dunque potete anche solamente acquistare il gioco base (Traveler Edition) che include tutto quello che serve per iniziare ad esplorare il mondo di Black Desert. Ricordatevi infine di dare una occhiata ai giochi PS4 e PS5 venduti a meno di 5 euro sul PlayStation Store.