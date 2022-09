Il PlayStation Store permette ora di aggiungere i giochi PSVR2 in wishlist

Come segnalato da PushSquare, è ora possibile aggiungere alla lista dei desideri su PlayStation Store i primi due giochi ufficialmente annunciati per PlayStation VR2, sebbene non sia ancora possibile effettuare il preordine.

Parliamo dell'appena annunciato Firewall Ultra per PSVR2 (sequel di Firewall Zero Hour) e di Horizon Call of the Mountain, il primo gioco mai annunciato per PlayStation VR2, presentato con un teaser a inizio anno. Cosa sappiamo su questi due giochi? Molto poco, per non dire quasi nulla, entrambi però possono essere aggiunti in wishlist almeno sul PlayStation Store USA e in alcuni paesi europei come Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia.

PlayStation VR2 esce nel 2023 come confermato da Sony ad agosto, al Tokyo Game Show della prossima settimana il visore potrà finalmente essere provato dalla stampa internazionale con una demo di Resident Evil Village VR, Sony Interactive Entertainment non partecipa però direttamente al TGS ed è probabile che uno showcase dedicato al nuovo visore possa tenersi entro la fine dell'anno o nelle primissime settimane del 2023, così da preparare il terreno in vista del lancio.

Secondo un insider, PlayStation VR2 uscirà tra fine febbraio e metà marzo, finestra di lancio piuttosto comune per il debutto di un nuovo hardware, nei prossimi mesi ne sapremo di più.