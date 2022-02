PlayStation Store: il pianeta degli sconti, giochi a meno di 20€ e offerta della settimana

Sony ha lanciato una nuova campagna promozionale su PlayStation Store, a partire da oggi grazie all'offerta Il Pianeta degli Sconti sarà possibile acquistare i migliori giochi del catalogo PS4 e PS5 risparmiando fino al 70% sul prezzo di listino.

Qualche nome? Cyberpunk 2077 costa 24.99 euro ma tra i giochi in promozione troviamo anche Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, FIFA 22, Demon's Souls, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Witcher 3 Game of the Year Edition e Deathloop, solamente per citarne alcuni.

Presente anche una vetrina dedicata ai giochi a meno di 20 euro che include titoli come Metro Exodus, Need for Speed, DOOM, Burnout Paradise Remastered, Batman Arkham Knight, Payday 2 Crimewave Edition, The Last of Us Remastered, Thief, Resident Evil 6, Metro Redux, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Star Wars Battlefront Ultimate Edition, Wolfenstein The New Order e Watch Dogs 2.

PlayStation Store: nuova offerta della settimana

Infine, la nuova offerta della settimana è NBA 2K22 Cross-Gen Bundle a 24.99 euro, questo pacchetto include il gioco per PS4 e PS5, 10.000 punti e 10 gettoni MyTEAM, 22 pacchetti promo MyTEAM, Potenziamenti abilità La mia Carriera, la carta MyTEAM scarpa Jordan Diamante, un pacchetto carte allenatore MyTEAM e 4 magliette Il mio Giocatore.