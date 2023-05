PlayStation Store: Il Pianeta degli Sconti e nuovi giochi in offerta a meno di 15 euro

Una valanga di nuove offerte su PlayStation Store, inizia oggi la nuova promo Il Pianeta degli Sconti e fanno il loro debutto tanti giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 15 euro, indubbiamente una buona occasione per risparmiare.

Tra le offerte della serie Il Pianeta degli Sconti troviamo ad esempio, Gang Beasts a 7.99 euro, God of War 2018 a 9.99 euro, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition a 29.99 euro, Gotham Knights Deluxe Edition a 31.34 euro, TheHunter Call of the Wild a 8.99 euro, The Last of Us Parte 2 Digital Deluxe Edition a 29.99 euro e Jojo's Bizzare Adventure All Star Battle R a 29.99 euro.

E ancora Mortal Kombat X PlayStation Hits a 7.39 euro, Mortal Kombat X Pack XL a 4.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 4.99 euro e Bloodborne a 9.99 euro. Non vi basta? Si continua con Assassin's Cred 4 Black Flag a 7.99 euro, Mafia II Definitive Edition a 9.89 euro, Assassin's Creed Unity a 8.99 euro e LEGO Marvel Super Heroes a 7,99 euro.

Ratchet & Clank 2016 costa 9.99 euro, World War Z Aftermath è in sconto a 19.99 euro e in chiusura vi segnaliamo anche Destiny The Collection a 19.79 euro.