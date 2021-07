PlayStation Store: Il Pianeta degli Sconti, ultimissimi giorni di offerte

Sono questi gli ultimissimi giorni delle offerte Il Pianeta degli Sconti sul PlayStation Store, la promozione terminerà il 22 luglio, avete dunque ancora poco tempo per approfittare degli sconti sui migliori giochi per PS4, PS5 e PSVR.

Tra i giochi da non perdere vi segnaliamo Resident Evil 2 a 15.99 euro, The Last of Us Remastered a 9.99 euro, Project CARS 3 a 19.59 euro, Kingdom Hearts All in One a 27.49 euro, God of War III Remastered a 9.99 euro e Dreams a 19,99 euro.

E ancora, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5.99 euro, DOOM Eternal Edizione Deluxe a 32.99 euro, Days Gone a 24.49 euro, Terraria PlayStation Edition a 9.49 euro e Burnout Paradise Remastered a 7,99 euro. Questi sono solo alcuni dei tantissimi giochi in offerta sul PlayStation Store fino al 22 luglio, inoltre navigando sullo store è possibile trovare titoli a prezzi ancora più bassi, con giochi in vendita a meno di cinque euro e persino a meno di tre euro.

Una buona occasione per ampliare la propria libreria software spendendo poco, la selezione di giochi in offerta è incredibilmente vasta e include centinaia di titoli per tutte le piattaforme PlayStation. E ricordatevi che è ancora in corso la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store.