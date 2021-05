PlayStation Store, Plus e Now: ricariche e abbonamenti in vendita su Amazon

Su Amazon oltre ai videogiochi per la nostra console preferita, sono in vendita anche le ricariche per il portafoglio virtuale del Playstation Store, così come gli abbonamenti per il PlayStation Plus e PlayStation Now, scopriamoli assieme.

Se preferite i giochi in formato digitale o acquistate abitualmente add-on, DLC, musica, avatar, temi, film, programmi TV, su Amazon sono disponibili principali tagli di ricarica per il portafoglio PlayStation:

Dopo pochi minuti dall'acquisto, Amazon vi invierà il codice di 12 cifre per ricaricare il vostro account, riscattarlo è molto semplice:

Visitate il PlayStation Store disponibile sulla vostra console

Selezionate l'icona Riscatta Codici presente in alto a destra dello schermo

Digitate il codice PlayStation Store e seguite le istruzioni a schermo per riscattare il codice ed iniziare a utilizzarlo

Su Amazon è possibile inoltre acquistare l'abbonamento PlayStation Plus (necessario per giocare online) che include ogni mese diversi titoli scaricabili (questo mese fanno parte dell'abbonamento Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest) e PlayStation Now, con un catalogo di oltre 700 titoli per PS4, PS3 e PS2 giocabili da PS5, PS4 o PC Windows:

Gli abbonati a PlayStation Plus in possesso di una console PlayStation 5, possono inoltre disporre di una serie di giochi scaricabili e giocabili, che fanno parte della PlayStation Plus Collection. Tra questi troviamo sia titoli first che di terze parti: Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief’s End, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5 e Resident Evil 7.