PlayStation Store: un popolare gioco al centro di tante nuove offerte del weekend

Per il weekend del 10 e 11 settembre, il PlayStation Store mette a disposizione una nutrita serie di sconti per tantissimi add-on legati ad un gioco molto popolare e giocato da utenti di tutte le età.

I fan di The Sims 4 avranno modo di acquistare tantissimi diversi contenuti aggiuntivi volti ad arricchire l'esperienza offerta dal gioco base firmato Electronic Arts, con oltre 40 elementi diversi disponibili anche in sconti anche oltre il 50% sul PlayStation Store. Praticamente tutti i DLC dedicati al celebre life simulator sono disponibili per essere acquistati a cifre molto più convenienti rispetto ai normali prezzi di listino.

Ecco quindi che il contenuto aggiuntivo Vita Ecologica viene ora proposto a 19.99 euro anziché 39.99, come anche Vita sull'Isola, Vita in Città e Stagioni, che possono diventare vostri spendendo la stessa cifra. Se amate gli animali risulta allora imperdibile il pacchetto Cani è Gatti + Il mio primo animale, proposto sempre al prezzo di 19.99 euro, mentre il pack Nuove Stelle arriva al 55% di sconto e può essere vostro per 17.99 euro.

E ancora Vita da Genitori, Oasi Innevata, Spa Day, Regno della Magia, Vampiri, Avventura nella Giungla e Strangerville: questi sono soltanto altri dei tantissimi DLC scontati disponibili soltanto per questo weekend. Se giocate regolarmente a The Sims 4 e volete sperimentare qualcosa di nuovo con il gioco EA, il PlayStation Store ha tutto ciò che vi occorre per passare un fine settimana all'insegna dello svago e del divertimento.