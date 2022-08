PlayStation Store: un popolare MMO per PS4 e PS5 è scontato fino al 70%

Nuova offerta spotlight su PlayStation Store, questa settimana sotto i riflettori questa settimana finisce un celebre gioco MMO disponibile sia su PS4 che su PS5 (e anche su PC e console Xbox) in offerta con relative espansioni. Avete capito di quale gioco stiamo parlando?

Ci riferiamo a The Elder Scrolls Online, ESO è in vendita a 5.99 euro in versione PS4 e PS5 ma gli sconti coinvolgono anche l'espansione High Isle venduta a 35.74 euro mentre The Elder Scrolls Online Collection High Isle Collector's Edition costa 58.49 euro e include:

ESO per PS4 e PS5

Capitolo High Isle

Capitoli precedenti e contenuti Collector's Edition

Amenos Ornaug

Balfiera Senche Cub

Outfit Style Ascendant Knight

Memento Hoard of the Schemers

Pacchetto emote High Isle

Sconti anche per la valuta virtuale: 1.500 monete costano 10.39 euro, 3.000 monete costano 15.74 euro, 5.500 monete costano 24.49 euro, 14.000 monete costano 55.24 e infine 21.000 monete costano 74,99 euro. Lo sconto su The Elder Scrolls Online, sull'espansione High Isle e sulla valuta digitale è valido fino al 31 agosto 2022, indubbiamente una buona occasione per recuperare uno dei giochi di ruolo online più amati e popolari degli ultimi anni con milioni di giocatori attivi e una community particolarmente vivace sempre pronta a provare con entusiasmo le novità di questo MMO Fantasy.