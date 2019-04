PlayStation Store: è ora possibile chiedere il rimborso, ma a determinate condizioni

Il sito ufficiale dedicato all'assistenza PlayStation è stato appena aggiornato con tutte le informazioni riguardanti la nuova politica dei rimborsi. Gli utenti che hanno effettuato l'acquisto di un bene digitale sul PlayStation Store possono ora riottenere l'intera cifra sborsata, ma solo in alcune circostanze.

Per quanto riguarda i preordini effettuati, gli utenti potranno chiedere senza particolari problemi il rimborso nei 14 giorni che precedono l'uscita. Tutto diventa invece più complesso nel periodo successivo all'uscita del prodotto. Sarà infatti possibile ottenere un rimborso solo ed esclusivamente se l'utente non ha scaricato, installato o avviato lo streaming del titolo entro le due settimane dall'acquisto (o dall'uscita, nel caso dei preorder). L'unica eccezione è legata a titoli "problematici", i cui difetti vi consentiranno di riavere i vostri soldi anche dopo aver avviato il gioco per la prima volta. Si tratta ovviamente di casi sporadici ed è difficile che Sony accetti richieste di rimborso solo per qualche bug risolvibile con un aggiornamento.

Anche le iscrizioni a servizi quali il PlayStation Plus, PlayStation Now, Spotify Premium e PlayStation Music. In questo caso vale al solito la regola dei 14 giorni, anche se verrà sottratto al rimborso una cifra proporzionale al numero di giorni durante i quali avete usufruito dei servizi acquistati.

In attesa di scoprire di più sulle nuove politiche Sony, avete già dato un'occhiata ai rumor secondo i quali sarebbe in arrivo la possibilità di vendere o regalare giochi digitali sul PlayStation Store?